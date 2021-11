Nagroda FIFA Fair Play przyznawana jest od 1987 roku - jej założeniem jest docenienie postaci ze świata piłki nożnej, które wykazały się wyjątkowymi zachowaniami w duchu uczciwości, szacunku czy współczucia, lub które działały przeciwko dyskryminacji w futbolowych realiach.

FIFA wskazała trzy kandydatury do wyróżnienia - w tym jedna z nich jest zbiorowa. Szansę na nagrodę ma bowiem reprezentacja Danii.



Nagroda FIFA Fair Play. Reprezentacja Danii stanęła na wysokości zadania w trudnym momencie

Duńczycy zostali docenieni za swoje zachowanie w trakcie mrożących krew w żyłach scen, które można było zaobserwować w trakcie meczu Danii z Finlandią podczas Euro 2020. W pierwszej połowie spotkania na murawę upadł, zupełnie bez kontaktu z przeciwnikiem, gracz "Czerwono-Białych" Christian Eriksen. Jak się wkrótce okazało, piłkarz przeszedł atak serca.



Na boisku natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy medycznej. Gdy trwała reanimacja zawodnika, jego koledzy z drużyny utworzyli okrąg w taki sposób, że Eriksen był zasłonięty przed kamerami telewizyjnymi. Piłkarze pocieszali też żonę Eriksena, która była obecna na spotkaniu - mecz odbywał się bowiem na stadionie Parken w Kopenhadze.



Szczególną rolę w całej sytuacji odegrał Simon Kjaer, kapitan "Duńskiego Dynamitu", który nie tylko pocieszał partnerkę kompana z boiska, ale też jako pierwszy zorientował się w sytuacji i błyskawicznie podbiegł do Eriksena, by m.in. uratować go przed zadławieniem się własnym językiem.



Reklama

Nagroda FIFA Fair Play. Scott Brown solidarny ponad podziałami

Drugim kandydatem do nagrody jest Scott Brown, kapitan Celticu, który przed derbami Glasgow z ekipą Rangers okazał solidarność z zawodnikiem rywali, Glenem Kamarą. Reprezentant Finlandii nieco wcześniej padł ofiarą rasistowskich obelg w trakcie meczu Ligi Europy między "The Gers" a Slavią Praga - obrażał go wówczas gracz czeskiej drużyny Ondrej Kudela, który został później zawieszony na 10 meczów za swoje zachowanie.



FIFA Fair Play Award. Claudio Ranieri doceniony

Ostatnim kandydatem jest Claudio Ranieri. Włoski szkoleniowiec, obecnie prowadzący angielski Watford, w maju był jeszcze u steru Sampdorii. Ekipa z Genui wówczas stworzyła szpaler honorowy dla zawodników Interu, którzy po 11 latach przerwy sięgnęli po mistrzostwo Italii.



O tym, kto ostatecznie zgarnie FIFA Fair Play Award ma zadecydować panel ekspercki złożony zarówno z przedstawicieli międzynarodowej federacji, jak i, jak podaje BBC Sport, "zewnętrznych interesariuszów" świata piłki.

PaCze



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Robert Lewandowski 53% Wojciech Nowicki 47%

głosów: 4531

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL