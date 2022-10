Po efektownej wygranej z drużyną Maroka podopieczne Niny Patalon czekał znacznie trudniejszy sprawdzian, bo na ich drodze stanęły zawodniczki z Argentyny, czyli zespół, który zobaczymy podczas przyszłorocznych mistrzostw świata, rozgrywanych w Australii i Nowej Zelandii.

I niestety zaczęło się niezbyt dobrze dla "Biało-Czerwonych", bo po 20 minutach tego spotkania przegrywały 0:2. Do bramki strzeżonej przez Karolinę Klabis trafiały Estefania Banini i Erica Lonigro. I taki też wynik utrzymał się do przerwy, po której Nina Patalon dokonała kilku zmian, wprowadzając na boisko między innymi Nikolę Karczewską, która zmieniła Ewę Pajor.

Reklama

W 54. minucie kontaktowego gola dla Polek zdobyła Martyna Wiankowska i dała naszej drużynie sygnał do ataku. Zawodniczka Turbine Poczdam podczas gry w Ekstralidze znana była z niesamowitego ciągu na bramkę i spore skuteczności. I udowodniła to także w starciu z reprezentacją Argentyny, bo w 82. minucie po raz drugi wpisała się na listę strzelczyń, doprowadzając do remisu 2:2.

Czytaj także: Okazałe zwycięstwo Polek

Jak się okazało, takim rezultatem zakończyło się to spotkanie. Druga połowa w wykonaniu podopiecznych Niny Patalon była całkiem udana, a remis z uczestniczkami mundialu to dobry wynik. Zgrupowanie w Hiszpanii z pewnością było cennym sprawdzianem naszej drużyny przed kolejnymi eliminacjami do mistrzostw Europy, do których Polki przystąpią już niebawem.