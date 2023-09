To był znakomity mecz i pokaz siły reprezentacji Portugalii. Rywal był, co prawda, z niższej półki, ale mimo to dało się dostrzec niesamowitą siłę, jaką dysponują podopieczni Roberto Martineza. Warto podkreślić, że w meczu z Luksemburgiem z powodu zawieszenia za kartki nie zagrał Cristiano Ronaldo.