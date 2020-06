Mecz duńskiej trzeciej ligi pilkarskiej BK Avarta - Jammerbukt FC (1-3), która w sobotę rozpoczęła rozgrywki, osiągnął rekordową oglądalność, szczególnie wśród żeńskiej publiczności. Powodem był napastnik gości, znany z występów w programie talk show, którego uczestnicy prezentują się... nago.

29-letni Morten Thomsen wywołał burzę w środowisku piłkarskim, gdy zdecydował się na uczestnictwo w programie randkowym dla singli "Umów się ze mną nago". Emitowany na antenie kanału TV2, jest ogromnie popularny i doprowadził do wielu trwałych związków.

W przypadku piłkarza tak się nie stało. Został co prawda wybrany przez jedną z pań, lecz - jak twierdzi - do niczego nie doszło. Wersja uczestniczki o pseudonimie Lene Stockholm mówi co innego: "w hotelu nieźle się bawiliśmy, a mój Facebook po programie eksplodował".

Media zapowiadając sobotni mecz pokazały zdjęcie obojga w studio telewizyjnym jak się całują będąc kompletnie nago.

W komentarzach od żeńskiej części widzów określono Thomsena jako "niezłe ciacho", zwłaszcza że piłkarz uzyskał najwięcej punktów za inteligencję i wykształcenie. Skończył medycynę ze specjalnością techniczną, a w piłkę gra - jak przyznał -głównie dla przyjemności. Jego zdjęcia z programu bez rozmazanych pikseli obiegły całą duńską kolorową prasę, a o klubie zaczęły pisać wszystkie gazety.