Rekord padł w meczu polskiej grupy. Po golu w 11. minucie przeszedł do historii

O 18:00 rozpoczął się mecz reprezentacji Holandii z Litwą. Spotkanie rozegrano w Kownie. Oczywistym faworytem była Holandia, zajmująca w rankingu FIFA siódmą pozycję. Z kolei sąsiedzi Polski są klasyfikowani na 143. pozycji. Ostatnio, po golu z rzutu karnego w doliczonym czasie gry wymęczyli remis z kadrą Malty. Pamiętamy jednak, że Litwini potrafili sprawić trudności biało-czerwonym, którzy wygrali 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego w 81. minucie. Co więcej, urwali punkt w starciu z Finami, zremisowanym 2:2.

Nieoczekiwane problemy Holendrów. 2:0, a za chwilę zaskoczenie. W 11. minucie Depay zapisał się w historii

W niedzielę 7 września w Kownie doszło do starcia Litwy z Holandią. Przed pierwszym gwizdkiem sąsiedzi Polski zajmowali czwarte, przedostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej, mając na koncie trzy punkty. Holendrzy są pierwsi z siedmioma oczkami, jednak tyle samo mają Polacy i Finowie. Faworyt był jeden, jednak, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.

Początek spotkania obfitował w szereg fauli i niedokładnych zagrań. Jak można było się spodziewać, to Holendrzy narzucili swój styl gry i próbowali zdominować rywala. Szczególnie aktywny był Memphis Depay, który walczył o to, by już tego niedzielnego popołudnia przejść do historii holenderskiej piłki.

I ta sztuka mu się udała w 11. minucie meczu. Po podaniu od Cody'ego Gakpo z boku pola karnego, holenderski napastnik grający w brazylijskim klubie Corinthians pokonał Edvinasa Gertmonasa. Dla Depaya był to 51. gol w kadrze, dzięki czemu stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Holandii.

W klasyfikacji strzelców wszechczasów Memphis Depay przegonił legendarnego Robina van Persie, który miał na koncie 50 trafień w pomarańczowych barwach. Napastnik Corinthians wykręcił rekordowy wynik na przestrzeni 104 meczów.

W 33. minucie Holendrzy strzelili jeszcze jedną bramkę. Za sprawą trafienia Quintena Timbera zrobiło się 2:0. Jednak już trzy minuty później Litwini ruszyli do odrabiania strat i zrobiło się 2:1. Jeszcze pod koniec pierwszej połowy na 2:2 wyrównał Edvinas Girdvainis. Zatem, sensacja stała się faktem i po pierwszych 45 minutach Holandia nie mogła mówić o tym, że prowadzi.

W 63. minucie Memphis Depay dopisał do swojego dorobku 52. bramkę. W tym momencie Holandia prowadziła z Litwą 3:2.

