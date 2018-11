Rekord Bielsko-Biała ostatni w turnieju rundy elitarnej futsalowej Ligi Mistrzów

Rekord Bielsko-Biała przegrał z serbskim Ekonomacem Kragujevac 4-8 (1-4) w swoim ostatnim meczu rozgrywanego w Barcelonie turnieju rundy elitarnej futsalowej Ligi Mistrzów. Już wcześniej bielszczanie stracili szansę awansu do Final Four. Zajęli w turnieju ostatnie czwarte miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fatalny początek Brzęczka. Czy kadra zdoła przełamać niechlubną passę? INTERIA.PL

W drugim niedzielnym spotkaniu FC Barcelona zmierzy się z rosyjską Jugrą Jugorsk. Stawką tego pojedynku będzie pierwsze miejsce i awans do Final Four.

Reklama

Mistrzowie Polski zaczęli udział w zawodach od czwartkowej porażki z Jugrą 3-4 (1-2), potem przegrali z Barceloną 1-3 (1-1).

To był trzeci w tym roku mecz zespołu trenera Andrzeja Szłapy z Hiszpanami. W trakcie letnich przygotowań bielszczanie rozegrali w Barcelonie dwa sparingi, przegrywając 0-11 i 1-7. Do kwietniowego Final Four awansują zwycięzcy czterech grup.

Bielszczanie na przełomie sierpnia i września wygrali z kompletem zwycięstw turniej eliminacyjny, którego byli gospodarzami. Potem okazali się najlepsi w zawodach rundy głównej, rozgrywanych w łotewskiej Jegławie, gdzie pokonali Nikars Ryga 7-0 oraz niemiecki VfL'05 Hohenstein-Ernstthal 5-1 i zremisowali z rumuńskim zespołem Informatica Timisoara 1-1.

Przed rokiem w LM odpadli w turnieju rundy głównej.

Podopieczni trenera Szłapy w minionym sezonie wywalczyli drugie z rzędu i trzecie w historii mistrzostwo.

W tym roku futsalowa Liga Mistrzów zastąpiła rozgrywki o Puchar UEFA. Do rywalizacji zgłosiło się 57 klubów. Ostatni puchar zdobył hiszpański Inter SF.

W turnieju finałowym (z udziałem ośmiu drużyn) pierwszej edycji europejskich rozgrywek wystąpił w marcu 2002 chorzowski CLEAREX. Mistrzowie Polski przegrali wtedy w Lizbonie wszystkie trzy grupowe spotkania z hiszpańskim Playas de Castellon 0-9, z belgijskim Action 21 Charleroi 2-3 i na koniec z węgierskim CSO Montage Budapeszt 1-6.

Rekord Bielsko-Biała - Ekonomac Kragujevac 4-8 (1-4)

Bramki dla Rekordu zdobyli: Oleksandr Bondar (5, 34), Kamil Surmiak (30), Michał Marek (33). Piotr Girczys