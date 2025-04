Recydywa włoskiego mistrza. Znów to zrobił. Dochodzenie już trwa

Sandro Tonali w swojej karierze miał okres, gdy musiał odcierpieć karę zawieszenia za nielegalne obstawianie meczów. Wówczas Włoch nie mógł grać w piłkę przez 10 miesięcy. Jak się okazuje, być może nie wyciągnął wniosków z tej sprawy. Wedle doniesień "The Times" jest on bowiem ponownie podejrzany ponowne obstawianie meczów we Włoszech.