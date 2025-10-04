Real prowadził 4:1. Sensacyjny zwrot akcji i wpadka. Kat "Królewskich" z hat-trickiem
W ósmej kolejce LaLiga sezonu 2025/26 Real Madryt czeka dość trudne zadanie - mecz z Villarreal CF. Ostatnie dwa mecze bezpośrednie między tymi zespołami zakończyły się zwycięstwami "Los Blancos", ale wcześniej doszło do prawdziwej sensacji na Estadio de la Ceramica (wcześniej El Madrigal). W tamtym spotkaniu łącznie padło aż osiem goli, a połowę z nich zdobył ówczesny napastnik "Los Amarillos" - Alexander Sorloth.
Dla Realu Madryt miał to być spokojny wieczór w Villarreal. Trzydziesta siódma, a więc przedostatnia kolejka ligi hiszpańskiej i zapewniony mistrzowski tytuł. Na boisku nie wszystko potoczyło się jednak zgodnie z planem. Doszło bowiem do sensacyjnego zwrotu akcji.
Real zdeklasował Villarreal w pierwszej połowie. Wszystko szło jak z płatka
W pierwszej połowie to spotkanie ułożyło się całkowicie po myśli Realu Madryt. Podopieczni Carlo Ancelottiego zdobyli aż cztery gole (dwa Arda Guler, Joselu i Lucas Vazquez). Bramka Alexandra Sorlotha nie zmazała znakomitego wrażenia po 45 minutach w wykonaniu "Los Blancos".
Gospodarze jednak się nie poddali. Trener Marcelino w przerwie dokonał aż trzech zmian, które całkowicie odmieniły obraz gry. Bohaterem został jednak zawodnik, który już wcześniej znajdował się na murawie, a więc Alexander Sorloth.
Już w 48. minucie "Los Amarillos" zdobyli gola na 2:4. W tym momencie uwierzyli, że ten mecz nie jest jeszcze przegrany.
Ekspresowe trzy gole Sorlotha. Norweg w pojedynkę stłamsił Real Madryt. I doszło do sensacji
W 52. i 56. minucie padły dwa kolejne gole i nagle w meczu zrobiło się 4:4. Wszystkie bramki dla "Los Amarillos" w tym spotkaniu zostały zdobyte przez Alexandra Sorlotha, który niedługo później zmienił barwy klubowe i przeniósł się do Atletico Madryt.
Mecz Villarreal - Real Madryt zakończył się wynikiem 4:4. Gospodarze zdobyli trzy gole w zaledwie osiem minut, czym doprowadzili do szokującego zwrotu akcji.
Alexander Sorloth natomiast całkiem niedawno znowu dał się we znaki Realowi Madryt. W poprzedniej kolejce byliśmy bowiem świadkami derbów Madrytu, w których Atletico pokonało Real aż 5:2. Norweski napastnik "Los Colchoneros" zdobył gola na 2:2 - była to bardzo ważna bramka "do szatni", która pozytywnie nastroiła drużynę Diego Simeone przed drugą odsłoną.