Dla Realu Madryt miał to być spokojny wieczór w Villarreal. Trzydziesta siódma, a więc przedostatnia kolejka ligi hiszpańskiej i zapewniony mistrzowski tytuł. Na boisku nie wszystko potoczyło się jednak zgodnie z planem. Doszło bowiem do sensacyjnego zwrotu akcji.

Real zdeklasował Villarreal w pierwszej połowie. Wszystko szło jak z płatka

W pierwszej połowie to spotkanie ułożyło się całkowicie po myśli Realu Madryt. Podopieczni Carlo Ancelottiego zdobyli aż cztery gole (dwa Arda Guler, Joselu i Lucas Vazquez). Bramka Alexandra Sorlotha nie zmazała znakomitego wrażenia po 45 minutach w wykonaniu "Los Blancos".

Gospodarze jednak się nie poddali. Trener Marcelino w przerwie dokonał aż trzech zmian, które całkowicie odmieniły obraz gry. Bohaterem został jednak zawodnik, który już wcześniej znajdował się na murawie, a więc Alexander Sorloth.

Już w 48. minucie "Los Amarillos" zdobyli gola na 2:4. W tym momencie uwierzyli, że ten mecz nie jest jeszcze przegrany.

Ekspresowe trzy gole Sorlotha. Norweg w pojedynkę stłamsił Real Madryt. I doszło do sensacji

W 52. i 56. minucie padły dwa kolejne gole i nagle w meczu zrobiło się 4:4. Wszystkie bramki dla "Los Amarillos" w tym spotkaniu zostały zdobyte przez Alexandra Sorlotha, który niedługo później zmienił barwy klubowe i przeniósł się do Atletico Madryt.

Mecz Villarreal - Real Madryt zakończył się wynikiem 4:4. Gospodarze zdobyli trzy gole w zaledwie osiem minut, czym doprowadzili do szokującego zwrotu akcji.

Alexander Sorloth natomiast całkiem niedawno znowu dał się we znaki Realowi Madryt. W poprzedniej kolejce byliśmy bowiem świadkami derbów Madrytu, w których Atletico pokonało Real aż 5:2. Norweski napastnik "Los Colchoneros" zdobył gola na 2:2 - była to bardzo ważna bramka "do szatni", która pozytywnie nastroiła drużynę Diego Simeone przed drugą odsłoną.

Nottingham Forest - FC Midtjylland. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jude Bellingham zastygł w pozie niedowierzania. Real Madryt nie obronił tytułu mistrza Hiszpanii AFP

Brahim Diaz w meczu z Arandiną był jednym z najlepszych graczy Realu Madryt GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Alexander Sorloth NurPhoto Getty Images