Real Madryt najbardziej na świecie kocha Ligę Mistrzów , a Liga Mistrzów najbardziej kocha Real Madryt. Co do tego nikt raczej nie ma znaczenia. Niezależenie od tego, kto aktualnie jest klubowym mistrzem Europy, "Królewscy" są panami Europy i tego świadomość ma każdy rywal, który przyjeżdża do Madrytu. Wicemistrzowie Hiszpanii w tym sezonie zainaugurowali już nowy stadion, który stał się ich wielką twierdzą. Real Madryt bowiem na Santiago Bernabeu w tym sezonie jeszcze nie przegrał.

Ta niezdobyta dla rywali forteca w tym roku dostała nowy atut, który jest przewagą nad innymi obiektami na świecie. Mowa rzecz jasna o zamykanym dachu, który ma także choćby PGE Narodowy w Warszawie, ale technologia tych dwóch konstrukcji jest nieco inna. Jak na razie "Los Blancos" w wielu meczach w tym sezonie dach zamykali, co tworzyło absolutnie niepowtarzalną atmosferę na trybunach, a ta niosła piłkarzy Realu do kolejnych zwycięstw i niesamowitych powrotów.

Real Madryt z prośbą do UEFA. Manchester City zaskoczony

Jak na razie zamykany dach nie zadebiutował jeszcze w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, bo nie było ku temu okazji. Według mediów z Hiszpanii klub wystosował już jednak prośbę, aby dostać taką szansę. Real Madryt miał poprosić UEFA o to, aby zezwoliła ona na zamknięcie dachu podczas hitowego ćwierćfinału tych rozgrywek. "Królewscy" zmierzą się Manchesterem City , który do Madrytu przyjechał bez kilku kluczowych zawodników i Pep Guardiola z pewnością będzie miał problem ze złożeniem jedenastki.

Real chce wykorzystać wszelkie możliwe argumenty, aby do Manchesteru na rewanż pojechać z odpowiednią zaliczką, która pozwoli na większy spokój. Jednym z nich ma być właśnie zamykany dach, do którego piłkarze Realu są przyzwyczajeni, a goście absolutnie nie, na co uwagę zwraca Pep Guardiola. - Ciekaw jestem, bo nigdy nie miałem okazji prowadzić zespołu w takich warunkach w oficjalnym meczu. Jestem podekscytowany, że będę mógł to zobaczyć - powiedział Hiszpan w rozmowie z "Deporte Plus".