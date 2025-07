Real Madryt zdominował Juventus. Następca Wojciecha Szczęsnego zachwycił świat

"Królewscy" w fazie grupowej musieli radzić sobie bez jednej ze swoich największych gwiazd, a więc Kyliana Mbappe. Francuz trafił nawet do szpitala, ale szybko z niego wyszedł. Doskonale zastąpił go wychowanek - Gonzalo Garcia. Wicemistrzowie Hiszpanii oprócz nieobecności Mbappe musieli radzić sobie z poważnymi niedoskonałościami w swojej grze, które zostały jeszcze po erze Carlo Ancelottiego. To wszystko przełożyło się na konieczność walki o pierwsze miejsce w ostatnim meczu z RB Salzburg. "Los Blancos" wygrali 3:0 i do 1/8 finału z Juventusem podchodzili w bardzo dobrych nastrojach, już z Mbappe w kadrze meczowej.