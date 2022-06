Real Madryt zainteresowany tym talentem. Miał pamiętne starcie z Chiellinim

Bukayo Saka to wychowanek Arsenalu, który ma za sobą naprawdę udany sezon, jak na 20-latka. Nie umknęło to uwadze innych klubów. Mimo, że zawodnik rozmawia z londyńskim klubem na temat nowej umowy, to - zdaniem brytyjskich mediów - wcale nie są to negocjacje łatwe.

Real Madryt wziął na cel skrzydłowego Arsenalu

Reprezentant Anglii znalazł się już wcześniej w kręgu zainteresowań Liverpoolu i Manchesteru United, ale ostatnio do tych firm dołączył ponoć nawet Real Madryt.

Przyszłość zawodnika nie jest przesądzona, ale "Królewscy" mają go na swoim radarze.

Skrzydłowy ma już na koncie ponad 130 meczów rozegranych w pierwszej drużynie "Kanonierów". W pamięć kibiców na całym świecie wrył się podczas zeszłorocznego Euro, zwłaszcza po sytuacji, kiedy próbował uciec Giorgio Chielliniemu, a ten zatrzymał go zdecydowanym pociągnięciem za koszulkę i "sprowadził do parteru".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Francja – Włochy 3:0. Skrót meczu Polsat Sport