Real Madryt wydał komunikat w sprawie Kyliana Mbappe. Totalne zaskoczenie

Plotki łączące Real Madryt , Paris Saint-Germain i Kyliana Mbappe to nieodłączony element każdego okna transferowego od 2021 roku. Wówczas niektóre hiszpańskie media twierdziły, że sprawa jest już przesądzona i Francuz zostanie zawodnikiem "Los Blancos" za kwotę ponad 200 milionów euro. Tej oferty nie przyjął jednak zarządzający PSG szejk Nasser Al-Khelaifi , który nawet nie odpowiedział na maila ze strony Florentino Pereza .

Od tego czasu prezes wicemistrzów Hiszpanii za punkt honoru przyjął sobie brak negocjacji z PSG i pozyskanie Mbappe jedynie po wystawieniu go na sprzedaż lub jako wolnego zawodnika. Ta druga opcja zdawała się być pewna w kwietniu 2022 roku . Ostatecznie jednak Mbappe przedłużył porozumienie z paryskim gigantem do końca sezonu 2023/2024, a więc obowiązuje ono przez najbliższe kilka miesięcy.

Real Madryt zaskoczył. Oficjalny komunikat ws. Mbappe

W związku z tym nie mogło być inaczej. Kylian Mbappe znów jest już prawie zawodnikiem "Królewskich". Według niektórych madryckich mediów wszystkie szczegóły jego kontraktu z wicemistrzami Hiszpanii są ustalone. Francuz miałby na jego mocy zarabiać aż 70 milionów euro brutto, co daje 35 milionów euro netto. To oczywiście najwyższa pensja, na jaką może liczyć ktokolwiek w klubie.

Real Madryt nie ma jednak zamiaru pozwalać na te plotki. Klub wydał oficjalny komunikat w tej sprawie. "W świetle informacji wydanych i opublikowanych niedawno przez różne media, w których spekuluje się o rzekomych negocjacjach między zawodnikiem Kylianem Mbappe a naszym klubem, Real Madryt pragnie oświadczyć, że informacje te są kategorycznie fałszywe i że żadne takie negocjacje nie miały miejsca z zawodnikiem należącym do PSG" - czytamy.

Być może to tylko gra i nawet ten komunikat stanowi część strategii, którą ma Florentino Perez na transfer gwiazdora. Trudno jednoznacznie ocenić ten fakt. Trzeba jednak przypomnieć, że to drugi w historii komunikat "Los Blancos" o Mbappe wydany w praktycznie takiej samej formie. To z pewnością całkowicie niespodziewane, a sami kibice "Królewskich" są w szoku, że klub się na taki ruch zdecydował.