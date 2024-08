Real Madryt w Warszawie, a to oznacza komunikacyjny paraliż. Kierowcy będą wściekli

Takiego wydarzenia jeszcze w Polsce nie było. Po raz pierwszy w historii nasz kraj jest gospodarzem meczu u Superpuchar Europy UEFA. To prestiżowe trofeum jest pierwszym możliwym do zdobycia w nowym sezonie. Walczą o nie zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy z poprzednich rozgrywek.

Tym razem są to odpowiednio Real Madryt i Atalanta. Oba zespoły przybyły do Warszawy już we wtorek. Mecz rozpocznie się natomiast w środę o godzinie 21:00. Poważne utrudnienia dla kierowców rozpoczną się jednak dużo, dużo wcześniej. Niektóre rozpoczęły się nawet dwa dni przed meczem. Reklama

Superpuchar Europy w Warszawie. Utrudnienia dla kierowców

Już od poniedziałku 12 sierpnia zamknięta jest ulica Wybrzeże Kościuszkowskie od Tamki do Jaracza. W środę, 14 sierpnia, o godzinie 8:00 zostanie zamknięta ulica Francuska od ronda Waszyngtona do Walecznych. Tu również nie będzie można parkować, a pozostawione samochody zostaną odholowane. Z kolei na odcinek od Zwycięzców do Walecznych wjadą tylko dojeżdżający do posesji. Autobusy linii: 117, 138, 146 i 147 będą kursowały objazdem aleją Waszyngtona, Saską i Zwycięzców. Normalny ruch wróci na Francuską o północy.

W tym samym czasie na ulicach: Lipskiej: od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Finlandzkiej do Francuskiej, Berezyńskiej: od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Gruzińskiej do Francuskiej, Gruzińskiej: od Czeskiej do Berezyńskiej będą dwa kierunki ruchu i zakaz zatrzymywania się.

Dodatkowo, od godziny 10:00, zostanie wyłączona z ruchu i parkowania tzw. stara Sokola, pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zamoście. Znaki zakazu ruchu nie będą dotyczyły autobusów komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy wrócą tu w czwartek o godzinie 4:00. W tym samym czasie zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał też na Kijowskiej od Targowej do Dworca Wschodniego. Reklama

W środę od godziny 15:00 zostanie ograniczony ruch na Saskiej Kępie. Do godziny 21:15 kierowcy nie wjadą na obszar pomiędzy aleją Poniatowskiego i aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz jednośladów. Także autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego wjadą do tego rejonu.

Po zakończeniu meczu, czyli około godziny 22:45, zostanie natomiast zamknięta aleja Zieleniecka. Wjadą tu tylko autobusy komunikacji miejskiej. Jeśli duża grupa kibiców będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

Jakub Żelepień, Interia

58 274 kibiców może oglądać mecz na największym stadionie piłkarskim w Polsce - PGE Narodowym w Warszawie. / 123RF/PICSEL

Carlo Ancelotti / AFP

Puste trybuny PGE Narodowego / Wojciech Górski / INTERIA.PL