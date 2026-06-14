Real Madryt triumfuje. Barcelona bez szans. Transfer za 255 milionów

Ostatnie cztery lata Marc Cucurella spędził w londyńskiej Chelsea. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2029 roku. Po minionym sezonie zawodnik oznajmił pracodawcy, że chciałby zmienić otoczenie.

W stolicy Anglii nikt go nie zatrzymywał, dostał zielone światło. Spekulowano, że wróci do ojczyzny. Być może do Atletico Madryt, a najpewniej do Barcelony, której jest wychowankiem.

Oba te tropy okazały się fałszywe.

Fabrizio Romano: Marc Cucurella przechodzi do Realu Madryt. Transakcja warta w sumie 60 mln euro

27-letni defensor od nowego sezonu bronił będzie barw Realu Madryt. Tak twierdzi Fabrizio Romano, który podał już najistotniejsze szczegóły całej operacji. Wszystkie zainteresowane strony osiągnęły ustne porozumienie.

Cucurella trafi do "Królewskich" zaraz po zakończeniu mundialu. Jego angaż kosztował będzie Madrytczyków w sumie 60 mln euro (ok. 255 mln złotych). Złoży się na to 55 mln za transfer i 5 mln euro w bonusach.

Lewy obrońca podpisze z "Los Blancos" sześcioletni kontrakt. Wróci do La Liga po pięcioletniej przerwie. Grał w niej jako zawodnik Eibar i Getafe. Do tych zespołów wypożyczany był z Barcelony.

W najbliższych tygodniach Cucurella powalczy z reprezentacją Hiszpanii o tytuł mistrza świata. Na koncie ma już triumf w Euro 2024. W drużynie narodowej rozegrał do tej pory 24 spotkania i zdobył jedną bramkę.

Wybrańcy Luisa de la Fuente pierwszy mecz w tegorocznym czempionacie rozegrają w poniedziałek. Ich rywalem będzie Republika Zielonego Przylądka. W grupie H zmierzą się także z Arabią Saudyjską (21.06) i Urugwajem (27.06).

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Marc Cucurella AFP

Marc Cucurella TOBIAS SCHWARZ AFP

Marc Cucurella Javier SORIANO AFP





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