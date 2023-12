Real Madryt straci trenera? Media nie mają wątpliwości ws. Carlo Ancelottiego

Real Madryt, jak na razie rozgrywa kapitalny sezon. Patrząc na nieobecności i kadrę, którą ma do dyspozycji Carlo Ancelotii naprawdę trudno użyć innego sformułowania. Obecnie Włoch ma do dyspozycji 13 zdrowych piłkarzy, a mimo tego jest w stanie wygrywać. Nie jest jednak pewne, czy następny sezon Ancelotti również rozpocznie na ławce trenerskiej "Los Blancos". Według "The Athletic" Włoch osiągnął bowiem pisemne porozumienie z federacją brazylijską, aby prowadzić tamtejszą kadrę. Nie jest ono jednak jeszcze prawnie wiążące.