W meczu Seattle Sounders - Al-Ahly Kair lepsza okazała się drużyna z E giptu i to właśnie ona stawi czoła wielkim faworytom w półfinale. Rok temu ten właśnie zespół zajął na Klubowych Mistrzostwach Świata 3. miejsce . W półfinale przegrali z brazylijskim Palmeiras , ale w meczu o brąz pokonali Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej .

Gol w ostatnich minutach spełnił marzenia Egipcjan

O zwycięstwie Al-Ahly zadecydował tylko jeden gol. Decydującą bramkę w tym spotkaniu strzelił Afsha. Na to trafienie czekaliśmy aż do 88. minuty, co jeszcze bardziej podwyższa jego rangę. Dało ono bowiem Egipcjanom możliwość zmierzenia się z Realem Madryt - jednym z największych klubów piłkarskich na świecie.