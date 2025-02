Real Madryt nieustannie gonił Manchester City. "Królewscy" znów to zrobili

Gdybyśmy mieli pomyśleć o czymś, co w ostatnich latach moglibyśmy nazwać "derbami Europy", to z pewnością byłyby to starcia między Realem Madryt i Manchesterem City. Te ekipy mierzyły się ze sobą w Lidze Mistrzów wielokrotnie i zawsze w ostatnich sezonach wygrany dwumeczu na końcu podnosił do góry "uszaty puchar", a ich spotkania niosły ze sobą niewiarygodne emocje. Wystarczy przypomnieć sobie dwumecz, który zakończył się wynikiem 6:5, a Real gole na wagę dogrywki strzelał w doliczonym czasie gry.

