Brazylijczyk w pierwszym meczu ligowym niefortunnie poślizgnął się na murawie i również zerwał więzadła krzyżowe. Real stracił więc drugi z filarów i czołowego defensora świata. W przypadku Militao mówi się od początku, że może być gotowy do gry na kwiecień, ale wówczas cały sezon może być już praktycznie przegrany. Na razie jednak nic na to nie wskazuje, bo Real prowadzony przez włoskiego szkoleniowca wygląda jak naprawdę dobrze naoliwiona maszyna.

Real Madryt liderem La Liga! Wielkie emocje w samej końcówce

Druga połowa rozpoczęła się od trzęsienia ziemi na stadionie Alaves. Czerwoną kartkę za brutalny atak w środku pola otrzymał Nacho i po interwencji VAR-u wyleciał z murawy. Okoliczności dla gospodarzy zrobiły się bardzo sprzyjające. Nic ciekawego się jednak nie wydarzyło aż do doliczonego czasu gry. Wówczas Real dostał rzut rożny. Do piłki podszedł Toni Kroos i dośrodkował precyzyjnie w pole karne na głowę... Lucasa Vazqueza. Mierzący 173 centymetry wzrostu idealnie złożył się do strzału i piłka po koźle wpadła do siatki, a piłkarze Realu oszaleli ze szczęścia. Dzięki temu zwycięstwu Real wyprzedził Gironę i objął prowadzenie w La Liga.