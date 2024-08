Real Madryt już w Polsce. Drużyna wylądowała w Warszawie

Superpuchar Europy to szansa na pierwsze trofeum w nowym sezonie. Do walki o nie stają triumfatorzy Ligi Mistrzów i Ligi Europy z poprzednich rozgrywek. W tym roku ten zestaw stworzą Real Madryt i Atalanta .

Real Madryt w Polsce. Drużyna wylądowała w Warszawie

We wtorek około godziny 12:30 samolot z piłkarzami Realu Madryt wylądował na lotnisku Chopina. Zespół wyruszył z Madrytu krótko po 9. Pomimo tego że odległość pomiędzy stolicami Hiszpanii i Polski nie jest duża, a lot trwa stosunkowo krótko, klub skorzystał z tego samego samolotu, którym niedawno leciał do Stanów Zjednoczonych. To szerokokadłubowy A330-302 obsługiwany przez linie lotnicze Iberia.