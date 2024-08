Real Madryt dotarł do hotelu w Warszawie. Szaleństwo, policja zamknęła ulicę

Piłkarze Realu Madryt dotarli we wtorek do Warszawy. Prosto ze stolicy Hiszpanii przylecieli wyczarterowanym samolotem na lotnisko Chopina. Tam wsiedli do klubowego autokaru, który zabrał ich do hotelu Radisson przy ulicy Grzybowskiej. A na miejscu... istne szaleństwo! Setki, jeśli nie tysiące kibiców, mnóstwo ochrony i policji, zamknięta ulica, wszędzie transparenty i koszulki.