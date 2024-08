Real ma grać w Warszawie, a już taki sygnał od UEFA. Ważne słowa przed meczem

W stolicy naszego kraju zapanowała już atmosfera wielkiego święta. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza niedawni triumfatorzy Champions League . "Królewscy" przylecieli do Polski tym samym samolotem, którym niedawno udali się do Stanów Zjednoczonych. Z lotniska Chopina podopieczni Carlo Ancelottiego udali się prosto do hotelu, a pod nim na gwiazdozbiór czekały tłumy kibiców w białych barwach . Fani przed barierkami ustawiali się od godzin porannych.

Działacze UEFA już w Polsce. Są zachwyceni

"Rozmawiałem dziś z partnerami z UEFA. Wszyscy są fantastycznie nastawieni do tego wydarzenia. To wielkie piłkarskie święto, które wpisuje się w strategię PZPN. Strategię pozyskiwania dużych wydarzeń piłkarskich [...] To, co dzisiaj się tutaj dzieje to jest wizytówka nas jako Polaków, nas jako mieszkańców Warszawy. To dobry prognostyk przed jutrzejszymi zmaganiami piłkarskimi, mam nadzieję, że będzie to dobre widowisko" - czytamy na oficjalnym profilu Polskiego Związku Piłki Nożnej w serwisie X.