Przez moment wydawało się, że Krzysztof Piątek jest już w Stambule skreślony. We wrześniowym mecz z Fenerbahce został zdjęty z murawy w 31. minucie, mimo że nic mu nie dolegało. Ze skwaszoną miną udał się do szatni, jego zespół przegrał 0-4 .

Piątek odpalił pistolety. Listopad zwiastunem odrodzenia i powrotu do kadry?

W pierwszej kolejce listopada "Il Pistolero ustrzelił dublet w potyczce z Ankaragucu . Tym razem ustalił końcowy wynik spotkania z Pendiksporem (4-1). Na murawie przebywał od pierwszego do ostatniego gwizdka, trafił do siatki w 63. minucie.

Poprzednią rundę Piątek spędził we włoskiej Salernitanie. Po zakończeniu okresu wypożyczenia do Serie A nie chciała go już u siebie Hertha Berlin. Dlatego zdecydował się na emigrację do Turcji.