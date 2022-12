W tym sezonie Polska miała jeden klub w eliminacjach Ligi Mistrzów ( Lech ), zero w Lidze Europy i trzy w Lidze Konferencji Europy ( Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk). Najlepiej spisał się mistrz Polski, który po falstarcie w LM, dotarł do grupy LKE i z niej awansował. W 1/16 finału zmierzy się z norweskim FK Bodo/Glimt.

I to też widać w klubowym rankingu UEFA. Lech z ostatnich pięciu lat, właśnie w bieżących rozgrywkach zdobył najwięcej punktów do rankingu - osiem. I choć punktował tylko w trzech z ostatnich pięciu sezonów, to jest najlepszy z polskich klubów.

Powoli w rankingu pnie się Raków. Zespół trenera Marka Papszuna zbiera w kraju świetne recenzje, nieźle spisuje się w eliminacjach, ale do fazy grupowej jeszcze nie dotarł. Przez dwa sezony do rankingu uzbierał pięć punktów - zajmuje w nim 249. miejsce. Przed wicemistrzem Polski są m. in. estońska Flora Tallin, luksemburskie Dudelange, łotewska FK Ryga, FC Vaduz z Lichtensteinu czy Lincoln Red Imps z Gibraltaru. To akurat dlatego, że te kluby występują regularnie w pucharach, a Raków dopiero od dwóch lat.