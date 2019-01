Dość zaskakujące są wyniki rankingu najlepszych piłkarzy świata w ubiegłym roku według hiszpańskiego dziennika „Marca”. Robert Lewandowski znalazł się dopiero na 39. miejscu. W czołowej setce jest jeszcze tylko jeden Polak – Krzysztof Piątek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Messi, Ronaldo, Lewandowski - najlepsi strzelcy w 2018 roku. WIDEO INTERIA.TV

Zestawienie jest o tyle zadziwiające, że nawet wśród zawodników opisywanych jako "napastnicy" Lewandowski znajduje się bardzo nisko, na początku... trzeciej dziesiątki. Choć trzeba wziąć poprawkę, że do tej kategorii został przypisany również Kevin De Bruyne. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet po "przesunięciu" Belga do drugiej linii, Polakowi - królowi strzelców i najlepszemu zawodnikowi Bundesligi - przypadło dopiero 20. miejsce.

Reklama

To też pewien sygnał, jak w Hiszpanii jest traktowana liga niemiecka. Oprócz Lewandowskiego, uznanie znalazł jedynie Benjamin Pavard, francuski mistrz świata ze Stuttgartu (na pozycji 22.), dwaj koledzy Polaka z Bayernu, Joshua Kimmich (49.) i James Rodriguez (77.) oraz Paco Alcacer z Borussii Dortmund (96.).

Zaledwie pięciu przedstawicieli to zdecydowanie najmniej z wszystkich czołowych lig europejskich.

Drugi z Polaków, Krzysztof Piątek (Genoa), zajął 82. miejsce, mimo że do połowy roku był szerzej nieznany, a wypalił dopiero od początku nowego sezonu, prowadząc przez długi czas w klasyfikacji strzelców Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hannover 96 - Bayern Monachium 0-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W czołowej "dziesiątce" zwraca uwagę jedna rzecz - są tam wszyscy piłkarze, którzy znaleźli się też wśród dziesięciu najlepszych w plebiscycie Złotej Piłki France Football, choć - poza dwoma wyjątkami (Griezmann, Salah) - na innych pozycjach.

Pierwsze miejsce "Marca" przyznała Leo Messiemu. Na kolejnych znaleźli się: Luka Modrić, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappe.

W zestawieniu, zgodnie z przewidywaniami króluje liga hiszpańska (33 zawodników) przed Premier League (30).

Najlepsi piłkarze 2018 według "Marki"

1. Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

2. Luka Modrić (Chorwacja/Real Madryt)

3. Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt)

4. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt/Juventus Turyn)

5. Kylian Mbappe (Francja/PSG)

6. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

7. Eden Hazard (Belgia/Chelsea)

8. Raphael Varane (Francja/Real Madryt)

9. Harry Kane (Anglia/Tottenham)

10. Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City)

RP

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP