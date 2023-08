Raków niepokonany u siebie w Europie

Bardziej doświadczony ze szkoleniowców wytyczył swojemu byłemu asystentowi bardzo jasną drogę, także w europejskich pucharach. Raków, jak na razie miał dwa podejścia do eliminacji do fazy grupowej jednych z europejskich rozgrywek (obecne jest trzecie przyp. red.). Obie nie zakończyły się sukcesami, ale pozytywów nie brakuje. Szczególnie dobrze kibice wspominają starcia na własnym terenie , którym nie zawsze była Częstochowa.

Łącznie Raków przed swoimi fanami w eliminacjach do europejskich rozgrywek rozegrał dziewięć meczów. Z ośmiu z nich wychodził, jako finalny zwycięzca, a zaledwie raz drużyna z Częstochowy zremisowała . Można więc śmiało powiedzieć, że stadiony, na których swoje mecze w Europie rozgrywał Raków to twierdze, których nikomu nie udało się w pełni zdobyć.

Jeszcze lepiej wyglądają liczby, gdy spojrzymy na statystyki bramkowe. Przed własnymi kibicami Raków golkiperów rywali pokonywał 14 razy. Z kolei drużyny przyjezdne potrafił strzelić jedynie cztery gole gospodarzom. Nie ma więc wątpliwości, że kluczem do dwumeczu czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów przeciwko duńskiej Kopenhadze będzie uzyskanie zaliczki na własnym terenie. Te wszystkie liczby pozwalają marzyć, nawet jeśli to duńska drużyna jest faworytem do wygranej.