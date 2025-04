Raków przegrał w hicie, Papszun uderza w sędziego. "Niedopuszczalne zachowanie"

Wahlqvist powinien obejrzeć czerwoną kartkę. Rozmawiałem z sędzią i on nie widział problemu w tym zachowaniu. Tłumaczył to tak, że Ivi go trzymał za rękę, później on się wyrwał, że to było po gwizdku... Nie trzymało się to kupy. Nie znaczenia, czy uderzenie w twarz było po gwizdku czy przed. To niedopuszczalne zachowanie. Sędzia z VAR-u miał inną interpretację. Nawet między nimi nie było porozumienia, więc mega trudna sytuacja. Prosiłem, żeby ustalili wspólny front, jeśli będą to komentować publicznie. Tak czasami bywa, musimy to po prostu zaakceptować

~ ocenił szkoleniowiec, cytowany w artykule Marcina Karbowskiego z "Meczyków".