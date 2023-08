Raków poznał arbitra kluczowego meczu z FC Kopenhaga. Wszystko jasne

W ekipie ze stolicy Danii na co dzień występuje Kamil Grabara, czyli potencjalnie przyszły numer "1" naszej reprezentacji. Wiele wskazuje jednak, że we wtorek 24-letni golkiper nie będzie bronił dostępu do bramki Kopenhagi, bo wciąż zmaga się z urazem, który wyeliminował go z gry w ostatniej kolejce ligowej.