Raków Częstochowa jak na razie nie rozgrywa tak dobrego sezonu, jakby tego chciał Marek Papszun, a także kibice "Medalików". Od początku przygotowań jasne było jednak, że celem na pierwsze tygodnie jest awans do rozgrywek Ligi Konferencji Europy, a ewentualne straty w PKO Ekstraklasie będzie można jeszcze odrobić w dalszej części ligowej rywalizacji.

W pierwszych sześciu zaplanowanych kolejkach Raków zdecydował się na przełożenie aż dwóch z nich. Na pozostałe cztery zaplanowane podopiecznym Papszuna udało się wygrać dwukrotnie, co sprawia, że w obecnej tabeli rozgrywek Raków zajmuje w tym momencie dopiero 12. miejsce ze stratą aż dziesięciu oczek do sensacyjnie liderującej Wisły Płock.

Raków wygrywa w Bułgarii. Awans przypieczętowany

Droga w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy jak na razie była dość kręta. Zespół wicemistrzów Polski najpierw w drugiej rundzie rozbił w dwumeczu Żylinę, ale w trzeciej pojawiły się nieoczekiwane problemy z Maccabi Haifa, ostatecznie w rewanżu udało się losy dwumeczu odwrócić. W czwartej rundzie Papszun i jego piłkarze trafili na bułgarską Ardę. W pierwszym meczu u siebie wygrali 1:0. Sytuacja przed rewanżem wyglądała więc optymistycznie.

Pierwsze obrazki z transmisji zachęcające nie były, bo murawa wyglądała tragicznie. Na całe szczęście nie przeszkodziło to Rakowowi w dobrym początku. Już w drugiej minucie piłkę dośrodkowano w pole karne na Brunesa, ten przegrał pojedynek, ale futbolówka spadła pod nogi ustawionego przed polem karnym Baratha, który bez zastanowienia kopnął w kierunku bramki i pokonał bramkarza, wyprowadzając Raków na prowadzenie 2:0 w dwumeczu.

Druga część gry niestety zaczęła się zgoła odmiennie. Jeszcze przed upływem 15 minut gospodarze dostali rzut karny, którego na gola zamienił Vutov i w szeregach Rakowa zaczęło się robić nieco goręcej. Atmosfera uspokoiła się po tym, jak w 70. minucie czerwoną kartkę obejrzał Nikolov, co oznaczało, że przed ekipą Papszuna ponad 20 minut grania w przewadze.

Mecz zaczął się od szybko strzelonego gola przez Raków i zakończył się bramką dla Rakowa. W 93. minucie do rzutu karnego podszedł Ivi Lopez. Hiszpan nie trafił, ale bramkarz odbił piłkę przed siebie. Zawodnik Rakowa dopadł do futbolówki i przypieczętował triumf swojej drużyny. "Medaliki" dzięki wygranej 2:1 zapewniły sobie awans do Ligi Konferencji Europy.

Statystyki meczu Arda Kardzhali 1 - 2 Raków Częstochowa Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 7 13 Strzały celne 2 8 Strzały niecelne 3 3 Strzały zablokowane 2 2 Ataki 104 101

