Raków Częstochowa szykuje wielki transfer. Marek Papszun już działa

Raków Częstochowa przed nowym sezonem zmienił trenera i wrócił do tego, co działało. Nowym-starym szkoleniowcem będzie bowiem Marek Papszun. Klub chce zapewnić swojemu trenerowi jak najbardziej konkurencyjną kadrę. W związku z tym intensywnie pracuje nad kilkoma transferami. Jak się okazuje, do Częstochowy ma trafić gwiazda obrony. Według Mateusza Migi z TVP Sport za milion euro Raków sprowadzi Ariela Mosóra. To czwarty tak drogi ruch w historii ligi.