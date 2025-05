Raków Częstochowa już się zbroi. Perełka na celowniku, rekordowa kwota

Najlepszym transferem w historii Rakowa Częstochowa, gdy spojrzymy na stosunek zapłaconej kwoty do ceny, z jaką klub zdołał sprzedać zawodnika jest niewątpliwie sprowadzenie Ante Crnaca. Chorwacki napastnik trafił do klubu z Częstochowy we wrześniu 2023 roku ze Slavena Belupo za ledwie 1,3 miliona euro.