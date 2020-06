27-letni pomocnik Rafał Kurzawa podpisał aneks do swojej umowy z Esbjerg fB i będzie występował w klubie do końca trwającego sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafał Kurzawa po meczu z Japonią INTERIA.TV

W obecnym sezonie duńskiej ekstraklasy Kurzawa zagrał w ośmiu meczach i zaliczył trzy asysty.

Reklama

Piłkarz od sierpnia 2018 roku jest graczem SC Amiens, gdzie trafił z Górnika Zabrze za 850 tysięcy euro.



Kurzawa we Francji sobie jednak nie pograł, bo był wypożyczony - najpierw do FC Midtjylland, a teraz do Esbjerga. Jego kontrakt z Amiens wygasa za rok.