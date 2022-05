Rafał Augustyniak podjął decyzję - odchodzi z Rosji

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę FIFA i UEFA utworzyły specjalne regulacje, pozwalające zagranicznym piłkarzom na opuszczenie klubów z Rosji czy Ukrainy. Z tej opcji skorzystał chociażby Grzegorz Krychowiak, który zamienił Krasnodar na AEK Ateny.

Niektórzy piłkarze postanowili jednak przynajmniej do końca sezonu zostać w Rosji. Tak postąpili Sebastian Szymański czy Maciej Rybus, podobną decyzję podjął Augustyniak. Teraz już jednak wiadomo, że piłkarz po zakończeniu rozgrywek wyjedzie z Jekaterynburga.

Rafał Augustyniak wyjeżdża z Rosji

Jeszcze przed rozpoczęciem wojny pomocnik był w czasie wstępnych rozmów na temat przedłużenia kontraktu, po rozpoczęciu rosyjskiej agresji od razu jednak je przerwał.

Według informacji Tomasza Włodarczyka piłkarz dostał sporo ofert z innych rosyjskich klubów zainteresowanych jego umiejętnościami, wszystkie jednak odrzucił, chcąc wyjechać z kraju.

Na ten moment nie ma pewności gdzie w przyszłym sezonie będzie grał jednokrotny reprezentant Polski. Augustyniakiem mogą zainteresować się kluby Ekstraklasy, zawodnik moze jednak też pozostać poza granicami.

Przed wyjazdem do Rosji był on ważnym ogniwem Miedzi Legnica, której w 2018 roku wydatnie pomógł w awansie do elity. Po sezonie co prawda Miedź spadła z powrotem do Fortuna I Ligi, ale Augustyniak pokazał się na tyle dobrze, że odszedł do Urala Jekaterynburg.

W tym sezonie 28-letni piłkarz zagrał dla Urala w 25 ligowych meczach, strzelając dwa gole i notując dwie asysty.