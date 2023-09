Rafael Nadal zaskoczył wszystkich. Powiedział to o Realu Madryt

Rafael Nadal, jak na razie wraca do zdrowia po problemach, które miał podczas pierwszego Wielkiego Szlema w tym roku. Hiszpan nabawił się poważnej kontuzji w Australian Open i do dziś nie wrócił do gry. Wydaje się jednak, że jest tego coraz bliżej, ale jednocześnie nie zapomina o swojej przyszłości. W wywiadzie dla MovistarFutbol zaskoczył swoimi słowami o Realu Madryt, którego jest wielkim fanem.