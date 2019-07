Rafael Benitez został nowym trenerem chińskiego klubu Dalian Yifang. Hiszpański szkoleniowiec będzie zarabiał około 13 milionów euro rocznie.

Benitez niedawno odszedł z Newcastle United po wygaśnięciu kontraktu. Hiszpan tłumaczył, że klub Premier League "nie podzielał jego wizji budowania drużyny".



W Dalian Yifang zastąpi na stanowisku Choi Kang-hee, który zrezygnował z pracy z powodów osobistych. Benitez, który w przeszłości był szkoleniowcem m.in. Liverpoolu i Chelsea Londyn, za rok pracy w Chinach dostanie około 13 milionów euro.



"Sroki" zakończyły sezon na 13. miejscu w Premier League. 59-letni szkoleniowiec planował zostać na St James’ Park. "Chciałem zostać, ale nie chciałem tylko podpisać przedłużonej umowy, ale chciałem być częścią projektu. Jestem bardzo smutny z tego powodu. Nie żałuję ani jednej chwili w Newcastle United i jestem dumny z tego, co razem osiągnęliśmy" - napisał Benitez w liście do kibiców.



Hiszpański szkoleniowiec pracował na St James’ Park trzy lata. Już w pierwszym roku wywalczył ze "Srokami" awans do Premier League.



W Dalian Yifang spotka się z Markiem Hamszikiem, z którym współpracował w latach 2013-2015 w Napoli. Zawodnikiem nowego klubu Beniteza jest też reprezentant Belgii Yannick Carrasco.

Benitez to jeden z bardziej znanych trenerów ostatnich kilkunastu lat w europejskim futbolu. W przeszłości prowadził m.in. Valencię, Liverpool, Inter Mediolan, Chelsea Londyn, SSC Napoli i Real Madryt. W 2005 roku triumfował z Liverpoolem w Lidze Mistrzów - bramkarzem tego zespołu był wówczas Jerzy Dudek.

