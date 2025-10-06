Radykalny ruch reprezentanta Polski. Nie miał wyboru, chce zmiany barw

Gdy Sebastian Szymański opuszczał Legię Warszawa w lipcu 2019 roku, wydawało się, że może odejść do klubu jednej z czołowych pięciu lig europejskich. Ostatecznie Szymański zdecydował się na dość nieoczekiwany kierunek, bo zamienił warszawską Legię na rosyjskie Dynamo Moskwa. W Rosji zbudował sobie naprawdę znakomitą renomę. Po wybuchu wojny na Ukrainie nie miał wyjścia i musiał zmienić ligę.

Znów przewijały się naprawdę mocne kluby. Szymański ponownie zdecydował się na nietypowy kierunek. Przeniósł się bowiem do Feyenoordu Rotterdam, a życie kolejny raz przyznało mu rację. W Holandii Szymański spisał się doskonale i po ledwie roku znów zmienił barwy i ponownie wiele wskazywało na to, że zobaczymy go w jednej z pięciu najlepszych lig europejskich.

Szymański zmienił agenta. Celem transfer

Kolejny raz przyszło w tej kwestii rozczarowanie, bo Szymański przeniósł się do tureckiego Fenerbahce i choć jest to mocny zespół, to wciąż poniżej tego, o czym mówiło się od wielu lat. Minionego lata był temat przenosin do Olympique Lyon, co potwierdził Mariusz Piekarski. Jak się okazuje, 50-latek jest już byłym agentem Sebastiana Szymańskiego, a jedną z przyczyn rozstania był właśnie upadek przenosin do Francji.

Informację o rozstaniu Szymańskiego z Piekarskim przekazał Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego" na "Kanale Sportowym". - To taka sensacyjna informacja. Od Mariusza Piekarskiego odszedł Sebastian Szymański - przekazał dziennikarz, informując o zmianie agenta jednego z najbardziej wartościowych piłkarzy reprezentacji Polski.

Mówi się, że celem Szymańskiego jest zmiana klubu. Kwestią do rozwiązania jest to, czy będzie to zmiana już zimą, czy może dopiero latem. Ten sezon nie układa się bowiem dla Szymańskiego tak dobrze, jakby tego chciał. Zagrał bowiem w czternastu spotkaniach swojego klubu, strzelił dwa gole i dwa razy asystował.

Brutalny faul na Sebastianie Szymańskim! Wyglądało to bardzo groźnie

Sebastian Szymański w barwach reprezentacji Polski i Fenerbahce

Po rozmowie z Jose Mourinho zapadła decyzja dotycząca przyszłości Sebastiana Szymańskiego

Reprezentacja Polski. Na zdjęciu Piotr Zieliński, trener Michał Probierz oraz Sebastian Szymański