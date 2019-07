Polski pomocnik znalazł nowy klub. Radosław Murawski będzie grał w Denizlisporze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Gol po meczu z ŁKS-em. Wideo INTERIA.TV

Liga turecka: sprawdź terminarz na nowy sezon



25-letni pomocnik poprzednie dwa sezony spędził w Palermo. W ostatnich rozgrywkach Serie B wystąpił 32 razy, strzelił jednego gola. Jego drużyna awansowała do baraży o awans do Serie A. W wyniku problemów finansowych Palermo zostało jednak zdegradowane do IV ligi i Murawski, podobnie jak większość zawodników, zdecydował się opuścić klub.

Reklama

Nowym pracodawcą Murawskiego zostanie Denizlispor, o czym w mediach społecznościowych poinformował Ali Cetin, prezes tureckiego klubu. Polak ma grać w nowej drużynie przez dwa lata, w kontrakcie znalazła się również opcja pozwalająca na przedłużenie współpracy o kolejny rok. Denizlispor to beniaminek tureckiej ekstraklasy.



Murawski to wychowanek Piasta Gliwice. Ma na koncie 12 meczów w młodzieżowej reprezentacji Polski. Oprócz niego z Palermo po zakończeniu sezonu pożegnał się inny polski piłkarz - Patryk Szymiński pozostaje w Serie B i zagra we Frosinone.



Zdjęcie Radosław Murawski (z lewej) wystąpił w reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy U-21 w 2017 r. / Piotr Nowak / AFP

DG