Radość Polaków, a Szwecja traci szansę na mistrzostwa. Rozpacz Skandynawów

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Po siódmej kolejce kwalifikacji do mistrzostw Europy U21 Szwedzi będą w o wiele gorszym humorze niż Polacy, którzy wygrali swoje spotkanie z Armenią (4:1) i z kompletem zwycięstw zajmują 1. miejsce w grupie. Skandynawowie zaliczyli natomiast wpadkę w meczu przeciwko Czarnogórze. Remis 2:2 oznacza, że praktycznie tracą oni nadzieję na zajęcie drugiego miejsca w grupie i awans na Euro.

Reprezentacja Szwecji U21
Carl SandinNewspix.pl

Szwedzi byli zdecydowanym faworytem tego spotkania. Grali bowiem u siebie z teoretycznie słabszą Czarnogórą i potrzebowali zwycięstwa, aby utrzymać się w grze o młodzieżowe Euro.

Zaczęło się fatalnie. W 20. minucie bowiem na prowadzenie wyszła Czarnogóra. Stało się to za sprawą gola zdobytego przez Balsę Mrvaljevicia.

Dziesięć minut później stan meczu wyrównał Marcus Rafferty, ale radość Szwedów z remisu nie potrwała długo, bo zaledwie 5 minut. Vasilije Adzic z Juventusu szybko trafił bowiem na 2:1 dla Czarnogóry.

Od początku drugiej połowy Szwedzi, zgodnie z oczekiwaniami, "przycisnęli". Czarnogóra natomiast zastosowała dość wyraźny odwrót. Strzałów na bramkę gospodarzy nie było jednak wiele. Do 75. minuty uderzali celnie zaledwie dwa razy.

Szalony mecz Polaków w walce o Euro. Trzy rzuty karne. Deklasacja w Radomiu

Szwedzi tracą nadzieję na awans na Euro. Opłakana w skutkach wpadka z Czarnogórą

Sytuacja Skandynawów z minuty na minutę robiła się coraz bardziej dramatyczna. Strata punktów w tym meczu oznaczałaby bowiem, że Szwedzi praktycznie wypadają z walki o awans na Euro U21.

W następnej kolejce Szwecja zmierzy się z Włochami, czyli z rywalem w walce o miejsce zapewniające miejsce w barażu. W przypadku porażki z Czarnogórą Skandynawowie musieliby liczyć na to, że "Azzurri" do końca kwalifikacji nie zdobędą choćby jednego punktu, a ich następne bezpośrednie starcie zakończy się zwycięstwem Szwecji w rozmiarze 5:0.

Poprzednio bowiem górą były Włochy, które pokonały Szwecję 4:0. W tabeli grupowej drugie w kolejności po punktach są wyniki meczów bezpośrednich.

Do ostatniego gwizdka istniała dla Szwecji nadzieja, że uda się przynajmniej uniknąć porażki. W 86. minucie ta nadzieja się urzeczywistniła. Padł bowiem gol na 2:2. Było to trafienie Petera Amorana, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie.

Więcej goli w tym meczu już nie padło. Szwecja i Czarnogóra podzieliły się punktami i tym samym Skandynawowie plasują się dopiero na czwartym. miejscu w grupie. Czarnogóra, podobnie jak Szwecja, ma 10 punktów i jest trzecia.

Mistrzostwa Europy U21 - Kwal.
Faza grupowa
27.03.2026
18:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Szwecja U21
2 - 2
Czarnogóra U21
Posiadanie piłki
0%
0%
Strzały
17
6
Strzały celne
12
2
Strzały niecelne
5
4
Strzały zablokowane
0
0
Ataki
59
52
"Chciał zdjąć stres z chłopaków". Koseccy pochwalili Roberta LewandowskiegoPolsat Sport

