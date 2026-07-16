Radość Górnika, riposta Lecha. Cztery gole w Poznaniu. Superpuchar wręczony

Z pierwszym spotkaniem w sezonie tym razem nie było żadnego problemu organizacyjnego, może poza jednym - sztucznie wykreowanym przez PZPN. Choć od dłuższego czasu zwyczajem jest, że starcie mistrza Polski ze zdobywcą PP organizuje ten pierwszy, centrala chciała w ostatniej chwili przenieść je do... Wrocławia. Kluby były przeciwne, kibice z Poznania i Zabrza ogłosili bojkot potyczki na Dolnym Śląsku. Więc ostatecznie ta idea upadła. I... całe szczęście.

Zwykle te spotkania o Superpuchar były o tyle problemowe, że ich uczestnikom "przeszkadzały" w europejskich potyczkach. Wraz z awansem w rankingu UEFA, dziś dla Lecha i Górnik były okazją do generalnego sprawdzenia składu przed pierwszymi spotkaniami w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. A też już za pięć dni w Randers i Stambule.

Choć z drugiej strony - w Lechu wielkich sprawdzianów nie ma. Klub z Poznania wreszcie nie osłabił się przed walką o elitarne rozgrywki, nie stracił żadnego kluczowego gracza, bo takim w ostatnim czasie nie był już Antonio Milić. Jego miejsce zajął Terry Yegbe, w bramce zaś "1" będzie Mateusz Lis, nawet jeśli Bartosz Mrozek pozostanie jeszcze jakiś czas w "Kolejorzu". Z kolei Allahyar Sayyadmanesh później wznowił treningi, dziś został więc na ławce.

W Górniku tych zmian było więcej, także kluczowych. W Poznaniu od początku Michal Gašparík postawił na Philippa Schulze, Kacpra Urbańskiego, Taofeeka Ismaheela i Erika Prekopa.

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Trzy lata temu Gašparík prowadził Spartaka Trnawa - w eliminacjach Ligi Konferencji jego zespół wpadł właśnie na "Kolejorza". Przy Bułgarskiej Słowacy niemal wyłączni się bronili, Lech mógł w pierwszym spotkaniu wygrywać 5:0, a prowadził 2:0. I w końcówce stracił bramkę. A później w Trnawie przegrał 1:3, co w Polsce przyjęto jako kompromitację.

Michal Gašparík, trener Górnika Zabrze Paweł Jaskółka PAP

Dziś jego Górnik ma inną siłę niż tamten Spartak, jest nieporównywalnie mocniejszy. A jednocześnie też świetnie potrafi przechodzić z defensywy do ofensywy, co pokazał już w pierwszym kwadransie. Lecha zaś dotknął ten sam grzech, co w wielu spotkaniach w poprzednim sezonie, gdy nie potrafił zabezpieczyć tyłów.

Wystarczył jeden kiks Pablo Rodrigueza przy własnym rzucie rożnym, a już trzech graczy Górnika biegło przeciwko samotnemu Joelowi Pereirze. Owszem, przy zagraniu Kacpra Urbańskiego było trochę szczęścia, piłka mogła inaczej odbić się od nogi Portugalczyka, niemniej wyszło z tego idealne podanie do Maksyma Chłania. A ten pokonał Lisa.

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Lech znalazł się w zaskakującej sytuacji, bo przecież od początku spotkania dominował. Już w 85. sekundzie na 1:0 mógł trafić Ishak, przestrzelił. A po stracie bramki znów stracił pewność w swojej grze, kibice przy Bułgarskiej doświadczali już tego wielokrotnie. Mistrzowie Polski zdołali jednak dość szybko wyrównać, olbrzymią zasługę miał Patrik Walemark, kompletnie w kryciu zawiódł zaś Erik Janža. Szwed wystawił Antoniemu Kozubalowi, ten wyrównał na 1:1.

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Mogło podobać się tempo tego widowiska, szybkie przejścia Zabrzan do ataku, znakomicie w tym czuł się Urbański. Lechici zaś sprawiali wrażenie powolnych, zwłaszcza Wojciech Mońka, ale też i Radosław Murawski. "Kolejorz" często przegrywał walkę w środku pola, ale też zostawiał miejsca na strzały z dystansu. Lis ratował zespół po uderzeniach Lukáša Sadílka i Chłania. Tuż przed przerwą świetnie uderzył zaś Rodriguez, tym razem perfekcyjnie w bramce spisał się Schulze.

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Drugą połowę Lech zaczął tak... jak mógł zacząć pierwszą. Tym razem Ishak swoją sytuację wykorzystał, choć - po prawdzie - była ona znacznie lepsza niż wtedy. Po zagraniu Walemarka znalazł się sam przed Schulzem, uderzył poza zasięgiem rąk bramkarza Zabrzan.

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Górnik co prawda mógł wyrównać (kapitalna parada Lisa po strzale Chłania), ale z upływem czasu zaczęła się pokazywać większa jakosć w ofensywie Lecha. Nawet po zmianach, gdy Ishaka zastąpił Yannick Agnero. I już w pierwszej akcji dobrze wyszedł z kontrą, wywalczył aut. A w 70. minucie jego uderzenie zbił w bok Schulze, ale przy dobitce Rodrigueza golkiper gości nic nie mógł zrobić. Lech wygrywał 3:1, był bliski siódmego Superpucharu w historii klubu.

I to się już nie zmieniło. Lech zrewanżował się Zabrzanom za porażkę sprzed 38 lat, gdy w Piotrkowie Trybunalskim Górnik pokonał "Kolejorza" 2:1, po dwóch trafieniach Ryszarda Cyronia i jednej odpowiedzi Andrzeja Juskowiaka. Poznaniacy inaczej więc zaczęli sezon niż rok temu. I mając zwycięstwo ruszą do Randers, by tam zagrać we wtorek z Aarhus GF.

Statystyki meczu Lech Poznań 3 - 1 Górnik Zabrze Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 14 12 Strzały celne 6 5 Strzały niecelne 5 4 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 72 54

Leo Bengtsson i Pablo Rodriguez Paweł Jaskółka PAP





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