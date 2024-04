Nie kończą się kłopoty Quincy'ego Promesa. Były reprezentant Holandii nadal przebywa w Dubaju, gdzie w areszcie oczekuje na ekstradycję do Holandii. Jeśli dojdzie ona do skutku, piłkarza czeka odsiadka w więzieniu za handel narkotykami i atak z użyciem noża. Tymczasem okazuje się, że 32-latek w tarapaty popadł także w Rosji, gdzie kontynuował karierę przez trzy ostatnie lata. Czeka na niego komornik wyznaczony do egzekucji długu.