Holenderski piłkarz Quincy Promes został aresztowany za wydarzenia, które miały miejsca na przyjęciu rodzinnym. Zawodnikowi grającemu dla Ajaksu Amsterdam i reprezentacji Holandii grozi nawet cztery lata więzienia.

Najbliższych kilka dni Quincy Promes spędzi w tymczasowym areszcie, ale niewykluczone, że jego pobyt tam zostanie przedłużony na wniosek policji i prokuratury. Według informacji "De Telegraaf" piłkarz był zamieszany w incydent z użyciem broni białej.

Do wydarzenia, w którym zachodzi podejrzenie użycia noża, doszło w lipcu podczas imprezy rodzinnej z udziałem Quincy'ego Promesa. Doszło do kłótni i szarpaniny, w zamieszaniu Promes miał sięgnąć po nóż i zranić jednego z biesiadników.

Sprawa trafiła na policję, ale długo pozostawała w ukryciu. Domniema się, że mogło to być tuszowane przez klub w porozumieniu z władzami. Ugodzona nożem osoba, prawdopodobnie członek rodziny Promesa, odniosła poważne obrażenia i zeznawała na policji.

Zeznania zostały złożone dopiero miesiąc temu, co nadało oskarżeniu szybszy bieg. Za napaść z użyciem tego typu broni w Holandii grozi do czterech lat więzienia. Dorobek z tego sezonu Promesa to rozegranych 17 spotkań, pięć goli i jedna asysta.

