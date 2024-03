Quincy Promes swego czasu był nie tylko obiecującym piłkarzem, ale też ważnym ogniwem reprezentacji Holandii, w której rozegrał 50 spotkań. W trakcie kariery grał m.in. dla Sevilli czy Ajaxu Amsterdam, a od 2021 roku jest zawodnikiem Spartaka Moskwa, którego barw bronił już w latach 2014-2018. W 2020 roku wybuchał skandal, gdy zarzucono mu dźgnięcie nożem kuzyna w kolano. Holenderska prokuratura zażądała wówczas dwóch lat więzienia dla Promesa, za usiłowanie zabójstwa, ale z uwagi na niewystarczający materiał dowodowy skończyło się na 18. miesiącach. Natomiast 30 maja 2023 roku prokuratura oskarżyła go udział w przemycie 1363 kilogramów kokainy z Brazylii do Holandii. 14 lutego 2024 został skazany na karę sześciu lat więzienia, tyle że 32-latek unika odbycia kary i do tej pory robi to niezwykle skutecznie.

