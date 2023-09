PZPN zaprasza 14-latka z Barcelony. Wielki polski talent wybrał Hiszpanię

Braci Żuków ćwiczy w Hiszpanii dwóch. O starszym z nich w Polsce mówiło się już pięć lat temu, niezmiennie określając go mianem jednego z większych talentów, jakie obecnie ma nasza piłka. Młodziutki adept ćwiczył w słynnej La Masli, podczas gdy jego brat Miłosz szkolił się w Gironie. Sprawy rodzinne spowodowały, że Żukowie na rok wrócili do Polski i trenowali w Szczecinie, ale dość szybko ponownie wyjechali do Hiszpanii. Dziś obaj są razem w Barcelonie, a temat ich sportowej przyszłości wrócił w ostatnich dniach sierpnia.