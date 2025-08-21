PZPN wydał niespodziewany komunikat. Klamka zapadła, piłkarz zawieszony

Właśnie zakończyła się sprawa polskiego zawodnika, który oskarżony został o match-fixing. Postępowanie wszczęto w grudniu zeszłego roku i dotyczyło ustawiania meczów towarzyskich oraz starcia o mistrzostwo Betclic 2. Ligi w sezonie 2025/2026. Sprawa związana była z meczami Sokoła Kleczew, których wyniki budziły uzasadnione wątpliwości.

Obecnie beniaminek 2. Ligi zajmuje 14. miejsce w tabeli. W czterech meczach zdobył cztery punkty, raz wygrywając, raz remisując i dwa razy przegrywając. Teraz sytuacja zespołu z woj. wielkopolskiego komplikuje się.

Podejrzane wyniki meczów Sokoła Kleczew

Wątpliwości pojawiły się już pod koniec zeszłego roku. W listopadowym sparingu między Sokołem Kleczew a drugą drużyną Wisły Płock padł wynik 1:3. I niby nic dziwnego, jednak świadomość, że na giełdzie zakładów bukmacherskich zostały obstawione astronomiczne jak na wagę tego spotkania kwoty na zakład powyżej 3.5 goli, stawia sprawę w innym świetle. Norbert Skórzewski zaznaczył w serwisie X, że trzy bramki padły z rzutów karnych, a wiele osób obstawiło u legalnych bukmacherów, że padną min. 4 gole. Do tego dochodziła wzmożona aktywność na azjatyckiej giełdzie.

Jakiś czas temu pojawił się filmik z kuriozalnej interwencji bramkarza Sokoła. Bukmacherzy oferowali duże kwoty za to, że do przerwy Kleczew straci dwie bramki. Była 45 minuta i wynik 0:1. Wtedy doszło do sytuacji przedstawionej na filmie:

Piłkarz Sokoła Kleczew zawieszony. Właśnie nadszedł komunikat PZPN

Dziś Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski wydał decyzję w sprawie, która prowadzona była od grudnia 2024 roku. Została ona zgłoszona do organów ścigania. Nie podano, o którego piłkarza Sokoła chodzi, jednak media spekulują, że postępowanie dotyczyć może bramkarza. W każdym razie, na konkretnego zawodnika nałożono karę zawieszenia w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych Sokoła Kleczew ze skutkiem natychmiastowym.

Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski postanowił dziś (21.08.2025) o zastosowaniu – na podstawie Art. 129 § 1 pkt a) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – środka zapobiegawczego wobec zawodnika klubu Sokół Kleczew. Piłkarz został zawieszony w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych swojego klubu ze skutkiem natychmiastowym. O ustaleniach Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczących tej sprawy zostały poinformowane również organy ścigania

