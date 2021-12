Zacznijmy od początku, a więc od tego, że szczebel centralny w Polsce rozpoczyna się od III ligi, a zatem uchwała dotyczy sędziów prowadzących cztery najwyższe ligi rozgrywkowe w naszym kraju. Do tej pory w Polsce nie obowiązywały takowe limity wiekowe i jeszcze niedawno na boiskach PKO Ekstraklasy obserwowaliśmy Mariusza Złotka, który ma 51 lat. Teraz będzie to niemożliwe, gdyż limity ograniczają wiek sędziów do 50 lat, lecz zupełnie inaczej wygląda to w niższych ligach.

Sędziowie szczebla centralnego dzieleni są na trzy grupy: TopAmator A z uprawnieniami do prowadzenia meczów I ligi i Ekstraklasy, TopAmator B (II liga) i TopAmator C (III liga), a także sędziów i asystentów zawodowych, którzy mają kontrakty podpisane z PZPN-em oraz asystentów (potocznie zwanymi liniowymi) szczebla centralnego. PZPN w uchwale zastrzegł sobie prawo, że w uzasadnionych przypadkach zarząd ma prawo wyrazić zgodę, aby arbiter poprowadził mecz w wyższej klasie rozgrywkowej, niż w tej do której należy.

Limit wiekowy sędziów głównych grupy TopAmator A, czyli tych których widzimy na boiskach I ligi i Ekstraklasy ustalono na 50 lat, natomiast grupy B (II liga) i C (III liga) na zaledwie 45 lat. W przypadku asystentów limit wiekowy wynosi 48 lat w grupie TopAmator A oraz 45 w grupie TopAmator B. Dodatkowo zatwierdzono, że sędziowie VAR i AVAR mogą mieć do 52 lat. Wygląda to dość skomplikowanie i takie to faktycznie jest, zwłaszcza że nie sposób znaleźć jest aktualnej listy sędziów z przypisami do danej grupy TopAmator.

Analizując powyższe zapisy możemy wywnioskować, że teoretycznie w wozie VAR może zasiąść osoba, która nie jest już sędzią szczebla centralnego, natomiast w Ekstraklasie nie zobaczymy sędziów powyżej 50 roku życia. Na mecze III ligi nie będą jeździć arbitrzy, którzy mają powyżej 45 lat, chyba że będą to sędziowie z wyższej klasy rozgrywkowej.

W uchwale dodatkowo zaznaczono, że Kolegium Sędziów PZPN ma prawo w czasie trwania sezonu przenosić sędziów między grupami, czyli po prostu ich awansować, bądź zdegradować.

Odświeżona III liga

Ciekawe zapisy dotyczą także sędziów III ligi, czyli TopAmator C. Jak zostało już wyżej przedstawione, jeżeli arbiter ukończy 45 lat i nadal będzie znajdował się na czwartym poziomie rozgrywkowym w kraju, to niestety ale zostanie zdegradowany. W uchwale PZPN podjął decyzję, że awans do III ligi może wywalczyć tylko arbiter, który w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 38 lat. Tak więc, jeżeli ktoś ma już 39 lat to nie posędziuje wyżej niż w IV lidze, chyba że zostanie sędzią asystentem. Jakby tego było mało, to dodatkowo zatwierdzono, że jeżeli arbiter przez 7 sezonów będzie znajdował się w grupie TopAmator C (III liga) to zostanie automatycznie zdegradowany do niższej ligi.

Sens limitów wiekowych

Wiele osób ze środowiska sędziowskiego zadaje sobie pytania, jaki jest sens wprowadzania limitów wiekowych. Skoro ktoś jest dobry, ma kondycję i radzi sobie w danej klasie rozgrywkowej, to dlaczego jest zobowiązany zakończyć swoją przygodę? Z pewnością wielu arbitrów będzie pokrzywdzonych przez tę uchwałę, jednak dla wielu, zwłaszcza młodych, otworzy się furtka do awansów.

Limity wiekowe nie są do końca zrozumiałe, zwłaszcza patrząc na to, że np. FIFA nie ma takowych zapisów. Z jednej strony w ten sposób tworzone są miejsca dla nowych i młodych arbitrów, jednak z drugiej może to odbić się na poziomie sędziowania. Czas pokaże czy ta odważna zmiana będzie dobra, czy jednak zła.

Po tym, gdy sędziowie zostaną zdegradowani ze szczebla centralnego, mają szansę kontynuować swoją przygodę w wojewódzkich związkach piłki nożnej. Tam jednak, każdy z nich ma swoje wewnętrzne regulaminy i uchwały, które także określają limity wiekowe. Dla przykładu w Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Nożnej limit ten ustalono na 55 lat.

Ilu arbitrów zakończy karierę?

Niestety tego jeszcze nie wiadomo. Teoretycznie można wyszukać każdego sędziego i dotrzeć do jego roku urodzenia i na podstawie tego wyliczyć, ilu arbitrów pożegna się ze szczeblem centralnym, jednak w uchwałach z bieżącego sezonu nie można znaleźć listy arbitrów z przypisanymi grupami TopAmator na sezon 2021/22. Na stronie PZPN znajdziemy listę sędziów futsalu i kobiet, jednak mężczyzn po prostu nie ma.

W ubiegłym roku na szczeblu centralnym było 137 sędziów, przy czym należy zaznaczyć, że wówczas nie wliczano jeszcze III ligi. Aktualnie w grupie TopAmator C znajduje się około 80 arbitrów, co świadczy, że na ‘centrali’ jest aktualnie około 200 sędziów. Ilu z nich przez wprowadzoną uchwałę zakończy karierę? Trudno powiedzieć. Trzeba czekać na stosowne komunikaty, o ile takowe się pojawią.

