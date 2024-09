PZPN reaguje w sprawie wielkiej powodzi. Wielkie pieniądze i apel Kuleszy

Pod wodą znalazły się liczne miejscowości, tysiące osób zaczęło tracić swój dobytek, a wkrótce nadeszły też niestety wieści o pierwszych ofiarach śmiertelnych szalejącego na niespotykaną od dawna skalę żywiołu. Służby, a także zwykli mieszkańcy zagrożonych terenów ruszyli do pomocy przy minimalizowaniu skutków tych przykrych wydarzeń. Wiele osób i organizacji chce również wesprzeć finansowo poszkodowanych - i na tym polu do akcji wkroczył właśnie Polski Związek Piłki Nożnej .

PZPN z pomocą dla ofiar powodzi. Cezary Kulesza zwrócił się do innych związków z apelem

Kulesza jednocześnie zaapelował do pozostałych związków sportowych oraz klubów o to, by również przyłączyły się do pomocy. "Często rywalizujemy na sportowych arenach, ale teraz powinniśmy być jedną drużyną. Wierzę, że solidarne zaangażowanie całego środowiska sportowego w naszym kraju może uczynić różnicę i realnie pomoże rodakom w tym trudnym czasie" - stwierdził.