Sezon 2024/2025 nieubłaganie zbliża się do końca. Dla klubów, grających na poziomie Ekstraklasy oznacza to konieczność uzyskiwania licencji pozwalających na występy w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie. We wtorek 29 kwietnia PZPN ogłosił decyzję w tej sprawie. Niemal wszystkie ubiegające się o nią zespoły otrzymały stosowne zezwolenia. Inaczej sprawa wygląda w przypadku Lechii Gdańsk, której to komisja zdecydowała się nie przyznać takowej licencji.