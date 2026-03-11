PZPN ogłasza ws. ustawki. Jest oficjalny komunikat. Potężna kara dla piłkarza

Dokładanie 15 sierpnia 2025 roku doszło do spotkania pomiędzy Rekordem Bielsko-Biała i Sokołem Kleczew o mistrzostwo 2. Ligi. Finalnie lepsi 2:1 okazali się gospodarze, jednakże o całym meczu z czasem było coraz głośniej. Wszystko ze względu na podejrzenia ustawki, czyli tzw. match-fixingu. Do tego dochodziła kwestia niedozwolonych zakładów bukmcherskich.

Do przełomu w całej sprawie doszło w środowe popołudnie 11 marca 2026 roku. Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej wreszcie przyjrzała się sytuacji, a związek nadał oficjalny komunikat. Okazuje się, że obwiniony zawodnik był winny obydwu wspomnianym kwestiom.

PZPN nadał oficjalny komunikat, a w nim wszystko dokładnie wyjaśniono. Kara dla piłkarza nie należy do łagodnych, bowiem czeka go spora przerwa od gry w piłkę na profesjonalnym poziomie.

PZPN ogłasza, jest kara. I to nie mała

Związek za podejrzenie match-fixingu, czyli ustawienia spotkania ukarał gracza dwuletnim zawieszeniem we wszelkiej działalności z piłką nożną. Za niedozwolone zakłady natomiast kara wyniesie rok dłużej - trzy lata. Na tym jednak nie koniec.

- Za przewinienie określone w pkt. 1 powyżej: karą dyscyplinarną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze 2 (dwóch) lat. Za przewinienie określone w pkt. 2 powyżej: karą dyscyplinarną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze 3 (trzech) lat - czytamy.

Komisja Dyscyplinarna postanowiła jednak wymierzyć również karę zasadniczą - pięć lat zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. W ten okres zaliczono już środek zapobiegawczy (21 sierpnia 2025 - 11 marca 2026).

- Komisja Dyscyplinarna PZPN na podstawie Art. 7(1) RD PZPN postanowiła Obwinionemu Zawodnikowi wymierzyć karę zasadniczą - łączną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze 5 (pięciu) lat, przy czym na poczet orzeczonej kary zaliczono stosowany w niniejszej sprawie środek zapobiegawczy w postaci zakazu udziału zawodnika w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych od 21 sierpnia 2025 r. do 11 marca 2026 - dodano.

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej PZPN nie jest jednak prawomocne, co oznacza, że można się od niego odwołać.

