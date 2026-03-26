PZPN ogłasza przed barażem. To koniec. "Przestaje pełnić funkcję selekcjonera"

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Dariusz Gęsior przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski U-15. Jako pierwszy trener drużyn narodowych różnych roczników był związany z federacją od 2017 roku" - czytamy w serwisie Łączy Nas Piłka.

Gęsior pracował w PZPN de facto od 2016 roku. Początkowo zatrudniony był w Departamencie Szkolenia i Reprezentacji Narodowych oraz Szkoły Trenerów. Traci zatem posadę w okolicznościach jubileuszowych, po dekadzie.

Dymisja w cieniu baraży o mundial. Dariusz Gęsior nie jest już pracownikiem PZPN

56-letni obecnie szkoleniowiec w okresie 2017-22 dyrygował reprezentacjami kraju kilku kategorii wiekowych. Zwraca uwagę fakt, że zaczynał jako trener kadry U-20, by później zajmować się młodszymi rocznikami. W trzech ostatnich latach prowadził 15-latków.

"W 2022 roku, po dziesięciu latach przerwy, awansował z reprezentacją Polski do turnieju finałowego mistrzostw Europy U-17" - przypomina w komunikacie PZPN.

Gęsior to były reprezentant Polski. W latach 1992-99 rozegrał w drużynie narodowej 22 spotkania i zdobył jedną bramkę. Karierę zawodniczą zakończył w 2007 roku.

Największym jego sukcesem pozostaje tytuł wicemistrza olimpijskiego. Wywalczył go na igrzyskach w Barcelonie. Pełnił wówczas funkcję rezerwowego, ale ma na koncie występ w meczu o złoty medal.

"Polski Związek Piłki Nożnej dziękuje trenerowi Dariuszowi Gęsiorowi za wieloletnią pracę, zaangażowanie oraz wkład w rozwój młodych zawodników, życząc powodzenia w dalszej karierze szkoleniowej" - to końcowy fragment komunikatu.

