PZPN odpowiada na doniesienia mediów. Oficjalny komunikat

Reprezentacja Polski nie przeżywa ostatnio zbyt dobrego czasu. Wokół kadry co rusz pojawia się nowy skandal, który wręcz obrzydza kibicom wspieranie swojej drużyny narodowej. Wyliczankę wszelkich afer, jakie w ostatnim czasie dotyczyły reprezentacji prowadzonej obecnie przez Fernando Santosa trzeba by było rozpocząć od zatrudnienia, jako trenera bramkarzy Andrzeja Woźniaka .

Wówczas decyzję o jego zaangażowaniu podjął Jerzy Brzęczek . Woźniak to człowiek, który został skazany za korupcję w latach 2002-2005. Mimo tego znalazło się dla niego miejsce w sztabie. Następnie, jako ochroniarza Roberta Lewandowskiego w kadrze zatrudniono "Gruchę" , który również miał zatargi z prawem. Następnie nadszedł czas na mistrzostwa świata w Katarze i wszystko, co po nich.

Stanowcza odpowiedź PZPN-u

Mowa oczywiście o aferze premiowej, która wybuchła po powrocie reprezentacji Polski z Kataru. To prawdopodobnie największy ze skandali, jaki dotknął reprezentację Polski w ostatnich miesiącach. Ta sprawa ciągnęła się bowiem przez kilka dobrych miesięcy. To jednak nie koniec. Po czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski portal "Wirtualna Polska" ujawnił kolejną aferę związaną z kadrą .

Tym razem ponownie trzeba wrócić do tematu korupcji. Jako jeden z uczestników wyjazdu do Mołdawii udział brał Mirosław Stasiak , który został skazany za korupcję. Polski Związek Piłki Nożnej po kilku dniach od publikacji zdecydował się odnieść do informacji, które pojawiły się w mediach. Federacja wydała oficjalny komunikat, w którym tłumaczy, dlaczego Stasiak był z kadrą.

W nawiązaniu do publikacji na temat uczestników wyjazdu do Kiszyniowa na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią, informujemy, że za każdym razem przekazujemy naszym partnerom biznesowym określoną pulę miejsc

"Dotychczas nie ingerowaliśmy w listę gości naszych partnerów, natomiast zaistniała sytuacja bezwzględnie przekonuje nas do wprowadzenia takiego rozwiązania już od najbliższego meczu, co pozwoli nam uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości. Jednocześnie wyrażamy głęboki żal i zrozumienie dla głosów krytyki, których zasadność dostrzegamy. Szczerze przepraszamy wszystkich: kibiców, sponsorów, osoby walczące z korupcją. Zapewniamy także, że stosunek PZPN do korupcji jest jednoznaczny - to niszczące piękno sportu zło, dla którego nie ma i nie może być żadnego pobłażania" - czytamy w zakończeniu.