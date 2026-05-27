PZPN nie miał wyboru. Jest oficjalny komunikat. Boniek nie będzie zadowolony

Zbigniew Boniek urodził się w Bydgoszczy. I to właśnie w miejscowej Zawiszy stawiał pierwsze kroki piłkarskie. Następnie przeniósł się do Widzewa Łódź, w którym grał przez siedem lat. 70-latek te dwa kluby darzy szczególną sympatią i tego nie ukrywa.

Kilka tygodni temu publicznie motywował piłkarzy Zawiszy, który niespodziewanie awansował do półfinału Pucharu Polski. - Powiedziałem, że jak Zawisza w półfinale pokona Górnika, to jestem gotowy sprezentować piłkarzom fajne garnitury, żeby pojechali na finał i wyglądali jak prawdziwa drużyna - zadeklarował w rozmowie z TVP Sport. Trzecioligowiec uległ jednak późniejszemu triumfatorowi 0:1.

Zawisza awansował na szczebel centralny. Gratulacje od Bońka, a teraz taki cios

Zawisza rozgrywał bardzo dobry sezon na szczeblu trzeciej ligi i w minioną sobotę (23 maja) przypieczętował awans do Betclic 2. Ligi. Bydgoszczanie pokonali 2:0 bezpośredniego rywala - Wikęd Luzino 2:0.

Zawisza wygrywa i Bydgoszcz od nowego sezonu będzie miał drużynę w rozgrywkach ogólnopolskich. Gratuluję serdecznie Zawisza. PS. Za rok kolejny awans

Rozwiń

Tymczasem w środowy wieczór Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN wydała komunikat, który nie spodoba się byłemu prezesowi piłkarskiej centrali.

- Komisja postanowiła nie przyznać klubowi Zawisza Bydgoszcz licencji upoważniającej klub do uczestnictwa w rozgrywkach Betclic 2. ligi w sezonie 2026/2027 z uwagi na niespełnienie kryteriów F.01, F.03 oraz F.04 Podręcznika - czytamy.

Licencji nie otrzymały także Chełmianka Chełm, ŁKS Łomża i Wikęd Luzino. Brak licencji nie zamyka klubom drogi do gry w wyższej lidze. Zgodnie z regulaminem przysługuje im odwołanie od tych decyzji do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto podkreślić, że licencje na udział w rozgrywkach II ligi otrzymały: Legia II Warszawa, Avia Świdnik, KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, Lechia Zielona Góra, Warta Sieradz i Górnik Polkowice.

Rozwiń

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Andrzej Iwańczuk East News





Sławomir Szmal: Fundamentem jest praca z dziećmi i młodzieżą. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport